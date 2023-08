Giardini Naxos, chiama la moglie per disfarsi della droga prima dell’arrivo dei carabinieri

Ha chiamato la moglie per chiederle di nascondere la droga che aveva in casa prima che arrivassero i carabinieri per un controllo. Un episodio accaduto a Giardini Naxos, in provincia di Messina, e scoperto dai carabinieri che hanno arrestato l’uomo – un 51enne – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti. La donna di 50 anni ricevuta la chiamata, ha nascosto la sostanza stupefacente all’interno di una busta della spesa che ha sistemato fuori dall’abitazione. Per questo è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato. Nel corso di una perquisizioni, i militari hanno trovato oltre 300 grammi di marijuana e anche tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi di droga.

L’uomo, già con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato; mentre la donna, casalinga e incensurata, è stata denunciata a piede libero in concorso con il marito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La marijuana è stata sequestrata e sottoposta ad analisi tossicologiche, che ne hanno confermato la natura, stabilendo la quantità di principio attivo e il numero di dosi singole medie ricavabili, pari a circa 1.650. Il 51enne è finito agli arresti domiciliari.