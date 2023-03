Denunciato il gestore di un centro scommesse per esercizio abusivo nel Catanese

Un 42enne gestore di un canapa store e centro scommesse è stato denunciato a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania. Durante i controlli dei carabinieri insieme al personale dell’agenzia dei Monopoli, l’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, esercizio di giochi d’azzardo. Inoltre, è stato segnalato per altre violazioni riscontrate: l’installazione in attività commerciale di apparecchi (slot e new slot) senza licenza, la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, l’installazione di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche.