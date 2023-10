Catania, centro antiviolenza Thamaia avrà nove ore in più per accogliere le donne vittime. «Crescono le richieste d’aiuto»

Aumentano a 25 le ore settimanali dell’associazione Thamaia Onlus per accogliere telefonicamente le donne che subiscono violenza nel territorio di Catania e provincia. Un prolungamento orario importante – dalle attuali 16 a 25 ore a settimana – reso possibile grazie al progetto Venti a favore delle donne: percorsi di libertà per donne che subiscono violenza sostenuto da fondazione Con il Sud. Un numero maggiore di donne che subiscono violenza avrà così la possibilità di accedere al centro Thamaia di Catania e ai due nuovi sportelli attivati in provincia nei comuni di Adrano e Paternò. «I vent’anni e più di esperienza della nostra associazione nel territorio etneo – afferma la presidente Anna Agosta – ci danno la certezza che all’aumentare delle ore di accoglienza cresce notevolmente il numero delle richieste d’aiuto».

«Investire in attività di contrasto alla violenza maschile ha di fatto un ritorno concreto. Le donne saranno accolte direttamente dalle operatrici specializzate di Thamaia, che tutti i giorni lavorano a tempo pieno per consentire loro la realizzazione di percorsi di fuoriuscita dalla violenza maschile». Da oggi, lunedì 2 ottobre, le donne vittime di violenza potranno fare richiesta d’aiuto telefonando al numero 095.722.3990 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30. L’accoglienza è gratuita, nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza.

