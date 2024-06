Cefalù, lo spogliarello del ladro mentre fugge dalla polizia

Foto di Antonio Cali su Pixabay

Ruba un cellulare da un negozio di Cefalù (nel Palermitano) e, durante la fuga, si spoglia e rimane in costume da bagno. Una strategia per confondere i poliziotti e non farsi riconoscere che, però, non ha funzionato. Il 22enne, infatti, è stato arrestato per furto aggravato.

Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzo sarebbe entrato in un negozio del centro della cittadina in provincia di Palermo, avrebbe preso uno smartphone vicino alla cassa e poi sarebbe fuggito. Ad allertare le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dettagliata del giovane, è stata la dipendente dell’attività commerciale. Il ragazzo, per confondere gli agenti che lo stavano inseguendo, si è spogliato ed è rimasto in costume da bagno. I poliziotti lo hanno raggiunto, fermato e arrestato.