Cefalù, ruba un’auto e scappa a tutta velocità tra i turisti

Ha rubato un’auto parcheggiata nel centro di Cefalù ed è scappato a folle velocità tra i cittadini e i turisti della nota località balneare del Palermitano. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 34enne di origine palermitana, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato di autovettura. Ricevuta la segnalazione, i militari hanno intercettato la macchina lungo la strada statale 113 in direzione Messina. Dopo un lungo inseguimento ad alta velocità per diversi chilometri, il mezzo rubato è stato bloccato all’altezza dello svincolo autostradale di Castelbuono. L’arresto del 34enne è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese che ha disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.