Cede un balcone: grave un 62enne precipitato da sei metri

Cede il marmo del calpestio del balcone e un uomo precipita da un’altezza di circa sei metri. Tragedia sfiorata in via Manin a Grotte (nell’Agrigentino), dove un 62enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Stando a quando emerso finora, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Delle indagini sulla ricostruzione dell’incidente si stanno occupando i carabinieri.