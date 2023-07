Messina, calesse si schianta contro un muro: morto il cavallo

Un cavallo è morto questa mattina all’alba in via Catania a Messina. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia, l’animale si è imbizzarrito e il calesse a cui era agganciato si è schiantato contro un muro. La persona che si trovava alla guida del mezzo è rimasta illesa, mentre il cavallo è stramazzato sul selciato in una pozza di sangue ed è morto. Una delle piste che gli inquirenti stanno tenendo in considerazione è che possa essersi trattato di un incidente avvenuto durante una corsa clandestina di cavalli. A chiarire l’episodio potrebbero essere le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

«È una vicenda grave, anzi gravissima – commentano dall’associazione italiana difesa animali (Aidaa) – Tra le ipotesi anche quella che il cavallo fosse dopato e stesse partecipando o avesse partecipato attorno, alle 5 di stamattina, a una corsa clandestina. Per questo – aggiungono gli attivisti – riteniamo debba essere fatta luce completa e per questo invieremo una denuncia alla procura di Messina con la quale si accertino i fatti e si puniscano le colpe».