Cattolica Eraclea, perde il controllo dell’auto. Salvato dall’elisoccorso

È atterrato l’elisoccorso nel pomeriggio in un tratto della strada statale 115, in territorio comunale di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, per soccorrere un automobilista che per cause non ancora chiare avrebbe perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro il guard rail, all’altezza del laghetto Gorgo.

I soccorsi sono stati immediati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto. I sanitari hanno trasportato il ferito in un ospedale palermitano. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso e lo stazionamento dell’elicottero del 118 sulla sede stradale, il traffico è stato interrotto.