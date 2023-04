Caterina Chinnici verso Forza Italia? L’ingresso arriverebbe dopo quello di Giancarlo Cancelleri

L’eurodeputata Caterina Chinnici pronta a transitare in Forza Italia? Questa l’ultima indiscrezione di radio politica. Un salto clamoroso che arriverebbe a breve distanza da quello di Giancarlo Cancelleri, transitato dal Movimento 5 stelle al partito fondato da Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici ucciso dalla mafia nel 1983, in passato è stata assessora regionale di Raffaele Lombardo e, più di recente, candidata del Partito democratico alle Regionali in Sicilia.