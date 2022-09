Cateno De Luca alza bandiera bianca: «Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto»

«Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto». Un post di poche parole quello con cui Cateno De Luca ha deciso, poco prima delle 17.30, di alzare bandiera bianca. L’ex sindaco di Messina candidato a guidare la presidenza della Regione, nello stesso contenuto social – corredato da una foto in bianco e nero che lo ha immortalato in una posa plastica durante uno dei suoi comizi – ha anche annunciato una diretta che farà alle 19 di oggi direttamente dalla piazza di Fiumedinisi. «Esprimerò il mio pensiero sul risultato delle elezioni regionali».

Ed è dal paesino in provincia di Messina di cui è originario che l‘aspirante Sindaco d’Italia ha deciso di attendere i primi dati reali dello spoglio per le Regionali, che è iniziato alle 14 di oggi. Dopo avere fatto una passeggiata con le sue amate caprette, il candidato è andato a pranzo a casa dei genitori. Lì, in attesa dei risultati dello scrutinio, ha cucinato per tutti brodo di pollo con le patate. Ed è proprio all’ora di pranzo che, durante una diretta Facebook seguita da oltre 10mila persone, il leader di Sicilia Vera ha definito «farlocchi» gli exit pool diffusi nella serata di ieri dal consorzio Opinio-Rai, secondo cui Renato Schifani sarebbe stato in vantaggio di 13 punti. Un dato che, al momento, non sembra essere troppo distante dalla realtà.