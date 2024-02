Catania, tentano di rubare uno scooter ma non si accende: sorpresi dai carabinieri mentre lo spingono

Due uomini che tentano di mettere uno scooter senza riuscirci e decidono di spingerlo a mano. È stata questa scena ieri sera a insospettire una pattuglia dei carabinieri che passava da via Garibaldi a Catania. Nonostante il tentativo di fuga, i militari sono riusciti a bloccare i due – un 32enne e un 39enne, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – e li hanno arrestati per il tentato furto dello scooter Honda Sh 125.

Sul mezzo i carabinieri hanno rilevato segni di forzatura al blocchetto d’accensione, il bloccasterzo rotto e le quattro frecce lampeggianti accese. Dagli approfondimenti è emerso che lo scooter era intestato a un 53enne catanese. Contattato al telefono, l’uomo ha riferito che il mezzo era del figlio 18enne che, proprio in quel momento era al lavoro in via Del Colosseo, poco distante dal luogo del controllo. Avvisato dal padre, il giovane non si era ancora accorto del furto del suo motorino. Raggiunti i carabinieri, ha potuto riaverlo. I due uomini sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha quindi convalidato gli arresti.