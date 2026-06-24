Foto di Comune di Catania

Catania Summer Fest 2026 Cultura e Spettacolo rafforza quest’anno il suo ruolo di cartellone estivo di rilievo nazionale e regionale. Contenitore di eventi promosso dal Comune di Catania con una programmazione multidisciplinare articolata su palcoscenici diffusi. L’edizione 2026 presenta oltre cento appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dalla divulgazione culturale agli incontri letterari. Coinvolgendo i luoghi più rappresentativi del patrimonio locale: dalla Corte di Palazzo della Cultura alla Gam, da piazza Federico II di Svevia a piazza Dante, da piazza Palestro a Villa Bellini con la grande arena da 8000 posti.

Le parole del sindaco Enrico Trantino

«Non possiamo permetterci di essere una città che osserva il proprio passato senza costruire il proprio futuro», ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. «Catania Summer Fest nasce dalla convinzione che portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali significa animare la città, valorizzarne i luoghi e creare occasioni di incontro. Ogni concerto, ogni spettacolo rappresenta un investimento sulla vitalità di Catania e sulla sua capacità di essere protagonista nel panorama culturale nazionale. L’offerta culturale -ha continuato il primo cittadino di Catania – si estende a nuovi spazi cittadini con una rassegna jazz diffusa sul territorio e una programmazione più ampia rispetto agli anni precedenti. Particolare attenzione sarà dedicata al teatro e agli appuntamenti della Corte Mariella Lo Giudice, con un dialogo costante tra identità siciliana e dimensione internazionale, come evidenziano la presenza di Angelo Branduardi e del prestigioso Teatro Nō giapponese».

Gli appuntamenti alla Villa Bellini

Solo Villa Bellini ospiterà 36 appuntamenti con musicisti e artisti di rilievo del Teatro Massimo Bellini. Ma anche star della musica nazionale e internazionale come I Negramaro, Gianni Morandi, i Modà, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia e Frah Quintale, per fare alcuni dei nomi più rilevanti. La manifestazione nell’arena del giardino pubblico, inizia giovedì 25 giugno. Il giardino Bellini vedrà estesi gli orari di apertura garantendo le necessarie condizioni di sicurezza. Il sindaco ha ringraziato gli sponsor della rassegna: Funivia dell’Etna, Dolceria Tomarchio, Gruppo Arena, Affissioni.com e Radio Studio Centrale, radio ufficiale della manifestazione.

Cultura e Spettacolo al Catania Summer Fest

I programma dell’altra rassegna Cultura e Spettacolo del Catania Summer Fest con oltre 40 artisti di rilievo. Quali Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Eddie Gomez, Stefano Di Battista e Simone Cristicchi, compone un programma trasversale per tutti i gusti direttamente promosso e gestito dal Comune. Accanto ai grandi nomi, trovano spazio le produzioni locali e i giovani. Come Ninni Angemi, talento internazionale per la musica elettronica, le orchestre cittadine e le espressioni artistiche della tradizione siciliana. Il programma comprende inoltre oltre 20 spettacoli teatrali, eventi di danza, cinema, divulgazione scientifica, letteratura e iniziative dedicate alla memoria civile.

Significativo il legame con Palcoscenico Catania, il programma di spettacolo dal vivo nei quartieri sostenuto finanziariamente dal ministero della Cultura. Diversi appuntamenti del Catania Summer Fest si sviluppano fuori dal tradizionale circuito del centro storico, raggiungendo aree periferiche e quartieri popolari. Librino, San Cristoforo, piazza Palestro, Masseria Moncada. L’obiettivo è rendere la cultura uno strumento di inclusione sociale, partecipazione civica e rigenerazione urbana. Riducendo le distanze geografiche e sociali tra cittadini e offerta culturale, alla stregua di una cultura diffusa. L’organizzazione di eventi anche nelle zone meno centrali è stata condivisa pubblicamente dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dalla presidente della commissione consiliare Cultura Erika Bonaccorsi.

Eventi Catania Summer Fest 2026 – Villa Bellini