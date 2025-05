Catania, stretta sui tassisti abusivi: multe e sequestri

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei flussi turistici, la polizia di Catania ha intensificato i controlli contro il fenomeno dei tassisti abusivi. Nella zona della stazione ferroviaria sono stati identificati quattro uomini che, senza alcuna licenza, intercettavano turisti stranieri offrendo trasporti illegali. In un caso, un autista aveva già caricato otto turisti diretti all’Etna. I finti tassisti occupavano abusivamente le corsie riservate ai taxi regolari, approfittando del disorientamento dei viaggiatori. Per tutti sono scattate multe salate, il ritiro della patente e il sequestro dei veicoli. La polizia promette tolleranza zero per tutelare sicurezza e legalità.