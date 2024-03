Catania, stretta sulle infrazioni del codice della strada: multe per doppie file, parcheggi selvaggi e venditori ambulanti

Il corpo di polizia municipale ha svolto due nuove vaste operazioni di servizio lungo viale Mario Rapisardi e nell’area di via Plebiscito, volte alla repressione dei comportamenti contrari al Codice della strada e alle normative commerciali per la vendita su area pubblica. In particolare, nel viale Mario Rapisardi, con la collaborazione di un equipaggio della polizia di Stato, la Municipale, con quattro pattuglie della Viabilità e due pattuglie di polizia commerciale, ha elevato 98 verbali di violazione al codice della strada per soste su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila.

Comminati anche cinque verbali di accertamento di violazione amministrativa ai danni di due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli e di prodotti ittici, sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico. I prodotti in vendita sono stati sequestrati e quelli ortofrutticoli, risultati idonei al consumo umano, sono stati immediatamente devoluti in beneficenza alla Caritas; i prodotti ittici, in cattivo stato di conservazione, invece sono stati avviati alla distruzione.

In via Plebiscito, invece, con un servizio che si è allargato anche alle vie limitrofe, le pattuglie dei reparti Viabilità e Commerciale hanno elevato 138 verbali di violazione al codice della strada e complessivi dieci verbali annonari ai danni di un commerciante su sede fissa, per mancanza di Scia, e di tre venditori ambulanti per mancanza di licenza, requisiti professionali e autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. I loro banchi di vendita e un ombrellone sono stati trasportati presso la depositeria del Corpo di Polizia Locale e posti sotto sequestro.