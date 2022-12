Catania SSD, tifosi determinanti nella prima parte di stagione. Marco Palermo decisivo nel momento più delicato

Nel momento in cui si celebra il finale d’anno positivo del Catania SSD grazie al successo per 2-1 contro il Trapani sotto i riflettori ci sono ancora una volta i tifosi rossazzurri, ai quali da più parti arrivano grandi elogi per il supporto che come sempre hanno assicurato alla squadra, pur trattandosi di un nuovo progetto, che però ha entusiasmato sin dall’inizio chi ha deciso di sostenerlo.

Non si tratta solo degli oltre undicimila abbonati alle partite casalinghe o di chi di volta in volta si è avvicendato in trasferta per dare alla squadra di Ferraro quel qualcosa in più che soprattutto i tifosi catanesi sanno assicurare.

Il resto lo hanno fatto certamente i giocatori scesi in campo, a partire da chi come Jefferson nella prima parte del girone d’andata ha permesso al Catania SSD di prendere il largo in classifica, mettendosi al sicuro prima della flessione che si sapeva sarebbe arrivata.

I tre pareggi esterni e l’unica sconfitta stagionale, subìta sempre in trasferta, per quanto fragorosa, non hanno lasciato il segno più di tanto e sono stati certamente attenuati dal momento d’oro di chi come Marco Palermo ha tenuto a galla la formazione rossazzurra a suon di reti, distinguendosi come il goleador del momento e confermando le aspettative nei suoi confronti.

Foto Catania SSD