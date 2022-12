Catania SSD, lunedì 2 gennaio la ripresa degli allenamenti. Domenica 8 prima sfida del 2023 e del girone di ritorno

La fine del 2022 porta via dall’ambiente rossazzurro i momenti più negativi della storia del calcio etneo, con il fallimento del vecchio Catania e la cancellazione di una società vissuta per 76 anni impossibili da dimenticare, ma lascia la scia soprattutto per il futuro di quel progetto iniziato nel migliore dei modi da Ross Pelligra.

Si augura certamente di iniziare il 2023 allo stesso modo il Catania SSD, che da lunedì riprenderà a lavorare con l’intento di bruciare le tappe per vincere il campionato matematicamente prima possibile e tagliare il traguardo della promozione in Serie C con largo anticipo.

Il 2 gennaio gli allenamenti apriranno il percorso che porterà alla sfida in programma domenica 8 alle 14:30 al Massimino contro il Ragusa, match per il quale i biglietti saranno messi in vendita proprio nella giornata di lunedì a partire dalle 10:00.

Sicuramente ci saranno delle cose da registrare, soprattutto alla luce del periodo opaco vissuto dai rossazzurri nell’ultimo mese e mezzo, ma la prestazione contro il Trapani ha lasciato ottimismo in tutto l’ambiente, che ha avuto la conferma che la squadra di Ferraro resta nettamente superiore alle dirette concorrenti.

Foto Catania SSD