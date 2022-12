Catania SSD, arriva la prima sconfitta in campionato. Rossazzurri battuti 2-1 in casa del Santa Maria Cilento

Prima o poi sarebbe dovuto accadere, ma probabilmente in tanti si sarebbero attesi la prima sconfitta in campionato per mano di un avversario sulla carta più quotato.

Il primo KO del Catania SSD è arrivato invece in casa del Santa Maria Cilento, sul campo della terzultima in classifica, che oggi ha battuto 2-1 i rossazzurri.

Già da tempo la squadra di Ferraro aveva mostrato segnali di involuzione, dando l’idea che ciò potesse capitare, ma la prestazione odierna ha confermato che lo stato di salute psicofisico degli etnei non è certamente dei migliori.

Vittoria meritata invece per i campani, due volte in vantaggio nel match contro il Catania SSD.

La prima al 36’ con Bonanno, raggiunto al 39’ da Palermo. La seconda, decisiva, al 76’ con Tandara.

Non ne approfittano però le inseguitrici in classifica, Locri e Lamezia Terme, entrambe fermate sul pari dalle rispettive avversarie e ora a dieci punti di distanza dai rossazzurri, primi a quota 39.

Stavolta non ci sarà neanche il tempo di rifiatare per la formazione etnea, che già mercoledì 21 alle 14:30 sarà impegnata nel turno infrasettimanale, affrontando il Trapani nel derby al Massimino.

Foto Catania SSD