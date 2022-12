Catania SSD, a Ragalna riprendono gli allenamenti. Si inizia a preparare il prossimo match di campionato

Le 48 ore di riposo sono già alle spalle e lo è anche il successo, ritrovato dal Catania SSD domenica scorsa al Massimino, contro il Real Aversa.

Una vittoria importante, soprattutto per tenere alto l’umore della squadra in un momento in cui non riesce ad esprimersi come nelle fasi iniziali del campionato.

La cornice di pubblico straordinaria dello stadio etneo ha aiutato ancora una volta la formazione guidata da Ferraro a trovare i tre punti, in una domenica in cui anche l’affetto di Pelligra e del suo staff hanno avuto un peso non indifferente.

Adesso la testa va già al prossimo impegno di campionato, nel quale il Catania SSD proverà a ritrovare il successo fuori dalle mura amiche, dopo tre pareggi esterni consecutivi.

Da oggi quindi i rossazzurri iniziano a preparare il match della sedicesima giornata del girone I di Serie D, che domenica 18 dicembre alle 14:30 saranno ospiti del Santa Maria Cilento.

Foto Catania SSD