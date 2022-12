Catania SSD, 24 convocati per il match contro il Real Aversa. Tifosi etnei felici per l’ex rossazzurro Bruno Petkovic

È la vigilia del match tra Catania SSD e Real Aversa e tutte le attenzioni si concentrano sulla necessità dei rossazzurri di tornare a vincere in modo convincente.

Non ruberà certamente la scena alla sua squadra, ma la presenza allo stadio del presidente italiano Ross Pelligra accenderà i riflettori sui suoi movimenti.

Il numero uno della società rossazzurra è atteso infatti da un’agenda fitta di appuntamenti, che partirà domani dal Massimino con il sogno di esultare per un nuovo successo della squadra di Ferraro sotto i suoi occhi e magari vedere lo stato dei lavori partiti nei giorni scorsi all’interno dell’impianto.

La settimana prossima invece per Pelligra si susseguiranno una serie di incontri che lo vedranno impegnato a discutere del futuro centro sportivo del Catania SSD, ma anche di possibili investimenti in città, dei quali parlerà con i vertici di Confindustria.

Nel frattempo la Catania sportiva festeggia da ieri con affetto il passaggio del turno ai mondiali della Croazia ai danni del Brasile, raggiunto sul pari a un passo dalla fine dei supplementari per un goal dell’ex rossazzurro Bruno Petkovic, che a Catania e a Torre del Grifo ha messo le basi per la sua carriera, incantando tutti nel settore giovanile e collezionando cinque presenze in Serie A, nelle ultime due stagioni vissute dalla storica società rossazzurra nel massimo campionato.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, mister Giovanni Ferraro ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida di domani.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao

Foto Catania SSD