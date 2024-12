Catania, sparatoria nel quartiere Pigno: una persona ferita e un’auto colpita dai proiettili

Sparatoria a Catania. Nella prima serata di oggi nel quartiere Pigno – nella zona di via Gelso Bianco – c’è stata una sparatoria: una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ferito è un uomo, che si è presentato autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. I carabinieri sono stati chiamati da alcune persone che si trovavano dentro un’auto che è stata centrata dai colpi, ma che sarebbe completamente estranea alla sparatoria. Le persone dentro l’auto non hanno riportato ferite. Alcune tracce di sangue sarebbero invece state rilevate su una moto abbandonata in strada.