Catania: spacciava cocaina durante il One day music, arrestato 22enne

La polizia di Catania ha tratto in arresto un 22enne colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di ordine pubblico, predisposti dal questore Giuseppe Bellassai, in occasione dell’evento musicale One Day Music Festival, che si è tenuto l’1 maggio, all’interno di un villaggio turistico, gli agenti hanno notato il 22enne intento a cedere la droga, approfittando della confusione di coetanei che affollava la pista da ballo nella speranza di non essere notato. Il ragazzo aveva con sé 10 involucri di cocaina, una pastiglia di ecstasy e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Al termine delle formalità di rito, d’intesa con il magistrato di turno, è stato messo ai domiciliari.