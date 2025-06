Catania, si arrampica su una grondaia e aggredisce l’ex: arrestato 24enne

Si è arrampicato su una grondaia per entrare nell’appartamento dell’ex compagna, aggredendola con un morso alla guancia e tirandole i capelli. È accaduto a Catania, dove i poliziotti sono intervenuti in pochi minuti dopo la richiesta d’aiuto della donna, trovata in lacrime e ferita. Il 24enne è stato arrestato in flagranza per lesioni aggravate e denunciato per maltrattamenti e danneggiamento. La vittima ha raccontato di aver lasciato l’uomo a causa delle continue violenze. Dopo l’aggressione, il giovane è stato portato in carcere su disposizione del pm.