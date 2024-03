Catania, sette parcheggiatori abusivi sanzionati e uno denunciato

Sette parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla polizia a Catania, un altro è stato denunciato. Dei sette sanzionati, tre si trovavano in via Dusmet, gli altri quattro rispettivamente in largo Paisiello, in via Domenico Tempio, in via Simeto e in piazza Federico di Svevia. In quest’ultima zona gli agenti hanno notato anche un altro parcheggiatore abusivo, che non si sarebbe potuto trovare in quella zona, per gli effetti di un daspo urbano (divieto di accedere a determinati luoghi o zone, ndr). L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.