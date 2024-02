Catania, sotto la sella dello scooter di un 18enne trovate cocaina e la pistola di un uomo nato nel 1907

Sotto la sella dello scooter di un 18enne catanese i carabinieri hanno trovato cocaina e una pistola di un uomo nato nel 1907. Il neomaggiorenne, residente in via Capo Passero, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione. I militari hanno notato che il giovane si aggirava tra le vie del quartiere di San Giovanni Galermo, dove abita con la famiglia, a bordo di uno scooter Sh 125, facendo la spola tra gli acquirenti di droga in auto. Scattato il blitz, il giovane ha subito ammesso che, nonostante fosse intestato al padre, era lui l’unico a utilizzare quel mezzo.

Dalla perquisizione, sotto la sella sono state trovate più di cento dosi di cocaina (per un peso complessivo di circa 25 grammi), una ricetrasmittente e una pistola modello revolver perfettamente funzionante anche se priva di munizionamento. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la casa dove vive il 18enne con la famiglia: all’interno della sua camera da letto sono stati trovati 815 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire come il giovane sia entrato in possesso dell’arma, illecitamente detenuta, che nelle banche dati risulta ancora appartenere a un uomo originario di Acireale (nel Catanese) nato nel 1907. Il 18enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.