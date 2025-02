Aggressione a due maestre a Catania, la mamma: «Ha preso a schiaffi mio figlio»

Sarebbe intervenuta perché la maestra avrebbe colpito suo figlio con uno o due schiaffi. Ci sarebbe questo dietro l’aggressione a due maestre avvenuta alcuni giorni fa nell’Istituto comprensivo statale Francesco Petrarca, che si trova a Catania, nel quartiere San Nullo. Stamattina il sindaco della città è andato nell’istituto «per testimoniare ai genitori, agli insegnanti e alla dirigenza scolastica, la concreta vicinanza delle istituzioni cittadine alle maestre aggredite e a tutto il mondo della scuola», dice una nota diffusa dal Comune di Catania domenica 16 febbraio. E stamattina nella scuola c’era anche la mamma che avrebbe aggredito le insegnanti. La donna ha parlato con Trantino e avrebbe fornito la sua versione dei fatti: sarebbe intervenuta perché l’insegnante avrebbe colpito con uno o due schiaffi il figlio (la donna avrebbe mimato il gesto). Nel colloquio – avvenuto davanti alla stampa, tenuta però a distanza – Trantino ha detto che non si reagisce con la violenza, ma rispettando le leggi.

In seguito il sindaco è entrato nel plesso scolastico di via Pantelleria per incontrare gli alunni di una classe della scuola, probabilmente la quinta elementare frequentata dal figlio della signora che avrebbe aggredito la maestra. Nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni. Davanti alla scuola stamattina era presente anche l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha parlato con alcune madri di alunni del Petrarca, che sarebbero apparse infastidite per l’eco mediatica che ha avuto l’accaduto: l’avrebbero ritenuto esagerato e avrebbero chiesto il rispetto della privacy degli alunni. Per quanto riguarda le indagini – che sono condotte dai carabinieri – l’agenzia di stampa Ansa scrive che «si è appreso che sarebbero state due le donne che avrebbero aggredito la maestra e una sua collega, procurando a una delle due lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Al momento non risulta ancora presentata alcuna denuncia».