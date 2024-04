Catania, tenta lo scippo e fa cadere una donna a terra: arrestato 39enne

A bordo di uno scooter avrebbe tentato di scippare una donna e l’ha scaraventata a terra. Un 39enne di Catania è stato arrestato dalla polizia: è accusato di tentata rapina e di lesioni aggravate. Lo scorso 17 febbraio in via Pacini, a Catania, l’uomo – in sella a uno scooter – avrebbe avvicinato una donna e nel tentativo di scipparle la borsa, tenuta a tracolla, l’ha fatta cadere a terra. La vittima, che ha sbattuto violentemente sull’asfalto, è stata portata in ospedale e dichiarata guaribile in 30 giorni.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza della zona, la polizia è riuscita a individuare lo scooter, ritrovato nel garage dell’uomo. Risaliti all’identità del 39enne, il 30 marzo i poliziotti lo hanno arrestato. Ora l’uomo si trova nel carcere catanese di piazza Lanza.