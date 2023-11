Catania: scappa dai carabinieri contromano, torna a casa e si fa trovare in pigiama

Un 38enne di Catania è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di perlustrazione nel quartiere Barriera del Bosco del capoluogo etneo, intorno alle 22 di ieri sera, una gazzella dei carabinieri si è imbattuta in una Toyota IQ di colore scuro lungo via Pietro De Logu che procedeva contromano. Nonostante i militari gli avessero intimato l’alt, il 38enne sarebbe scappato sempre in senso opposto di marcia.

Così è iniziato l’inseguimento, durante il quale l’uomo ha fatto diverse manovre pericolose e urtato alcune auto in sosta, tentando di mandare fuori strada la gazzella. La fuga in auto è terminata in un vicoletto del quartiere San Cristoforo di Catania, dove, dopo avere attraversato gran parte della città, il 38enne ha abbandonato la macchina per continuare a scappare a piedi. All’interno dell’auto, i militari hanno trovato un cellulare che hanno riconosciuto essere del 38enne dalla sua foto che aveva come sfondo. Dagli accertamenti sono riusciti a risalire all’indirizzo di casa, poco distante dal posto dove era stata lasciata la macchina.

Arrivati nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato l’uomo già in pigiama. Un escamotage per cercare di ingannare i militari che, però, nella tasca dei pantaloni hanno trovato le chiavi della macchina. Così l’uomo è stato portato in caserma. Una volta lì, è emerso che il 38enne era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con la prescrizione di non potere uscire di casa prima delle 7 e dopo le 21. Dagli approfondimenti è poi stato accertato anche che la Toyota IQ era sottoposta a sequestro amministrativo per una sanzione per mancata copertura assicurativa. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.