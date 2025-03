Catania, sanzioni per abbandono di rifiuti. Bloccato motocarro che circolava con la targa di una Fiat Punto

Foto di Comune di Catania

Prosegue l’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e al mancato rispetto del calendario di conferimento. Negli ultimi otto giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in diverse zone della città, tra cui via della Regione, Medaglie d’Oro, Mario Rapisardi, via Rasà, via S. M. Castaldi, via Pacini, via Oberdan, piazza Sciuti, piazza Carlo Alberto, via A. Di Sangiuliano e piazza Turi Ferro.Nel corso delle operazioni, sono stati sanzionati 105 trasgressori con multe di 333 euro ciascuna. Inoltre, sei soggetti sono stati deferiti per il reato di abbandono di rifiuti.

In corso dei Mille, un motocarro con due persone a bordo, in abiti da lavoro, è stato sorpreso in flagrante mentre abbandonava rifiuti di tipo RAEE ed edile. Dai successivi controlli, è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre il veicolo risultava privo di copertura assicurativa, revisione periodica e dotato di una targa contraffatta, risultata riconducibile a una Fiat Punto.

Un altro caso analogo si è verificato in via Naumachia, dove un soggetto ha abbandonato rapidamente infissi dal cassone della sua motoape priva di targa, dileguandosi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, la sua fuga è stata vana e il trentenne è stato deferito e sanzionato per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, del certificato di proprietà e assenza di targa, per un totale di 6.500 euro di multa.