Catania, 19enne ruba un furgone e provoca diversi incidenti con feriti

Un 19enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare un in istituto per minorenni è stato arrestato dalla polizia dopo avere rubato un furgone in via Armando Diaz a Catania. Intercettato in corso Indipendenza, il giovane è stato bloccato dopo un inseguimento in via Palermo. Durante la corsa, il ragazzo ha danneggiato, tamponandole, alcune auto parcheggiate e ferito anche alcuni automobilisti che hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale.

Pure i due agenti che lo hanno seguito hanno riportato delle lesioni giudicate guaribili in sette e trenta giorni. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, in esecuzione del provvedimento di cui era destinatario, è stato accompagnato nell’istituto per i minorenni catanese di Bicocca. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi per tutti gli incidenti procurati durante l’inseguimento e hanno identificato le persone coinvolte. Il furgone è stato restituito al proprietario.