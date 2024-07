Catania, ruba 67 confezioni di salmone affumicato: arrestato un 52enne

Quasi settanta confezioni di salmone affumicato rubate. Stamattina a Catania un 52enne – con precedenti penali – avrebbe rubato 67 confezioni di salmone affumicato, da circa 180 grammi ciascuna, in una pescheria di viale Mario Rapisardi. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Il 52enne – che ora si trova ai domiciliari – è stato anche denunciato per ricettazione.

L’uomo è stato bloccato mentre avrebbe tentato di entrare nei garage di un condominio di via Pietro Maroncelli, pare con l’obiettivo di compiere un furto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha provato a fuggire, ma è stato raggiunto sulle grate metalliche di una discesa di accesso ai garage. Il 52enne ha opposto resistenza, scagliandosi contro i poliziotti, che sono comunque riusciti a bloccarlo. Mentre scappava l’uomo avrebbe provato a disfarsi di due buste in plastica con all’interno le confezioni di salmone.

La descrizione dettagliata dell’abbigliamento indossato e la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno permesso alla polizia di identificarlo come il presunto autore dei furti commessi, in diversi momenti della giornata, nella zona nord di Catania. Il 52enne – usando la tecnica della spaccata – avrebbe distrutto la vetrina di un locale di via Michele Rapisardi per rubare un televisore.