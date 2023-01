Catania: ruba borsone a turisti francesi. Carabinieri arrestano pregiudicato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un pregiudicato catanese, 63enne, per furto aggravato. Nel corso di un servizio nel quartiere del Villagio Sant’Agata, i militari hanno notato una Lancia Y che transitava a folle velocità lungo il viale G. Da Verrazzano. Dopo un inseguimento sono riusciti a bloccare l’automobile

Sin dall’inizio del controllo, il 63enne si è mostrato nervoso. Nel bagagliaio le forze dell’ordine hanno recuperato un borsone contenente indumenti, due computer portatili di ultima generazione e un caricabatterie. I militari hanno quindi proceduto alla ricostruzione dei fatti, grazie alla visione di alcune telecamere presenti sul posto, e hanno accertato che il borsone era stato rubato poco prima da una Fiat Panda parcheggiata in via Cimarosa, in pieno centro cittadino, che effettivamente riportava danni evidenti alla serratura dello sportello lato conducente.

Gli operanti sono riusciti a risalire ai proprietari del materiale rinvenuto, due turisti francesi in vacanza in città, che avevano preso a noleggio la macchina, che hanno subito riconosciuto la refurtiva ed hanno ringraziato i militari per il loro intervento. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.