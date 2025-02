Catania, buttano rifiuti per strada: 20mila euro di multe e due mezzi sequestrati

Due sequestri di mezzi e due denunce per conferimento illecito di rifiuti sono stati effettuati dal reparto ambientale della polizia locale di Catania nel corso degli ultimi controlli a Librino e Monte Po. Le due telecamere posizionate nel largo Favara (a Monte Po) sono state vandalizzate, una persino a colpi di pistola. Ciononostante, è stato individuato un 40enne che con una moto ape senza targa ha abbandonato illecitamente sacchi pieni di rifiuti di ogni genere.

Dagli accertamenti è poi emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente e che il mezzo era senza copertura assicurativa e senza revisione. Il 40enne è stato denunciato e sottoposto a sanzioni per circa 10mila euro. Il mezzo è stato sequestrato. Per lo stesso motivo, in via Bonaventura (a Librino), un 50enne – già noto per essere recidivo alla sezione ambientale della polizia locale – è stato denunciato e sanzionato per circa 9000 euro, con sequestro del mezzo che guidava, senza avere mai conseguito la patente e senza averne effettuato la revisione.