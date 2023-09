Catania, ricercato dai carabinieri viene scoperto mentre gioca a carte

Un ricercato 26enne catanese è stato arrestato dai carabinieri di Piazza Dante. L’uomo, nascosto in un monolocale al piano terra del quartiere San Cristoforo, era sfuggito dallo scorso novembre finora al provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere emesso dalla corte d’Appello di Catania. Il 26enne era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria nel dicembre del 2019, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Poi, nel novembre 2021, lo stesso aveva richiesto e ottenuto la concessione a scontare il resto della pena in una comunità terapeutica dove è rimasto fino a novembre del 2022, quando sarebbe dovuto rientrare in carcere, ma si è allontanato dalla comunità. Le ricerche sono proseguite fino a ieri pomeriggio quando i militari hanno riconosciuto il ragazzo, in quel momento intento a giocare a carte con altri cinque uomini, tutti residenti in zona. L’uomo è stato trasferito al carcere di Catania Piazza Lanza.