Catania: riapre lo svincolo di Canalicchio, ma i lavori proseguiranno

Foto da Google Maps

Dopo molte settimane di lavori, a breve dovrebbero riaprire le rampe dello svincolo Canalicchio, nell’area di Catania. L’Anas – che gestisce quel tratto stradale – fa sapere che «procedono con regolarità e in linea con il cronoprogramma gli interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo l’A18/Dir, dal km 0,000 al km 3,700». La società fa sapere anche che saranno realizzati «altri 600 metri di barriere spartitraffico (in direzione Catania e in proseguimento ai lavori attualmente in corso)» che nel progetto originario non erano presenti «per mancanza di finanziamenti».

Intanto il 20 giugno – dice Anas – «si provvederà alla riapertura delle rampe dello svincolo Canalicchio, attualmente oggetto di interdizione, e alla estensione del cantiere per ulteriori 600 metri». I lavori, quindi, continueranno. «Il completamento di tutti gli interventi – conclude Anas – è previsto entro il prossimo 26 luglio e prima dell’avvio dell’esodo estivo».