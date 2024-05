Catania, una rapina e lancio di droga dentro il carcere: cinque persone arrestate

Foto Google Maps

Avrebbero rapinato, rubato e consegnato droga in carcere. A Catania cinque persone sono state arrestate per rapina aggravata, per furti in abitazione e in autovetture e per spaccio di sostanze stupefacenti destinate a un detenuto nella carcere di piazza Lanza. Sono stati fermati un 43enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne. L’indagine è partita dopo una rapina, commessa il 6 giugno 2022, nel parcheggio dell’ospedale San Marco a un dipendente della ditta che raccoglie il denaro delle casse automatiche per il pagamento dei parcheggi.

Per quanto riguarda la rapina, tre degli indagati – uno dei quali armato di pistola – sarebbero giunti a bordo di due scooter, poi un complice avrebbe dovuto attendere la vittima, mentre il 43enne avrebbe fatto da basista. In quell’occasione sarebbero stati rubati 2165 euro. Sempre nell’ambito delle indagini su questa rapina, il 53enne è stato ripreso mentre lanciava marijuana, hashish e telefonini dentro il carcere catanese di piazza Lanza: destinatario sarebbe stato un detenuto. Il 6 settembre 2022 il 43enne è stato arrestato dalla polizia per la detenzione in un deposito di due pistole, di due pistole mitragliatrici e di munizioni. Tutti i cinque indagati si trovano ora nel carcere di piazza Lanza.