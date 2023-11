Catania, accerchiano un uomo e lo minacciano di morte per rubargli il cellulare

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania dopo aver commesso una rapina nei confronti di un 42enne. I fatti risalgono alla sera del 19 novembre quando la vittima e un suo amico stavano rientrando a piedi dopo aver trascorso una serata nei locali del quartiere San Berillo. Tuttavia, una volta arrivati in via Luigi Sturzo, sono stati accerchiati da tre stranieri che, dopo avergli sbarrato la via, li hanno immobilizzati. Due li hanno tenuti fermi, il terzo, invece, gli ha rubato i cellulari dalle tasche minacciandoli di morte qualora avessero opposto resistenza. Uno dei due smartphone è stato buttato via poiché considerato di poco valore e dunque difficilmente collocabile sul mercato nero.

Una volta che i tre si sono dileguati, il 42enne si è rivolto ai carabinieri insieme all’amico. La descrizione del rapinatore che aveva rubato i cellulari è stata diramata a tutte le pattuglie. Inoltre, si è rivelata utile ai fini della ricerca anche l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere presenti sul posto. Dopo poche ore, infatti, il rapinatore – un nord africano pregiudicato e senza fissa dimora – è stato rintracciato in via Di Prima, riconosciuto anche dalle vittime, ed è stato trasferito al carcere di Catania Piazza Lanza. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire ai due complici.