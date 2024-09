Catania, 76enne nasconde la droga sotto una tavoletta di legno e la spaccia per strada

Avrebbe spacciato la droga senza neanche far scendere i suoi clienti dall’auto. A Catania un 76enne con precedenti penali per reati di droga è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Secondo i carabinieri, l’uomo aveva allestito un proficuo smercio di droga nel cuore del quartiere catanese San Cristoforo. Secondo i militari, l’uomo veniva avvicinato dai suoi clienti e – senza che questi scendessero dalla macchina – dava loro gli stupefacenti.

Durante gli appostamenti delle forze dell’ordine intorno al 76enne c’era un via vai di macchine, con l’uomo che raccoglieva degli involucri nascosti sotto una tavoletta di legno poggiata sul manto stradale per poi effettuare le consegne. I carabinieri hanno accerchiato l’uomo e lo hanno bloccato: in tasca aveva 115 euro in banconote di diverso taglio, mentre sotto la tavoletta in legno sono stati trovati diversi involucri di carta stagnola contenenti marijuana pronta per essere spacciata. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il 76enne dovrà osservare la misura dell’obbligo di firma.