Catania, pusher minorenne fermato con 41 dosi di marijuana. Da tempo aveva abbandonato la scuola

Oltre quaranta dosi di marijuana sono stati sequestrati in via Capo Passero, a Catania, a un minorenne. Il ragazzo si trovava in una delle zone più ad alta densità criminale della città, nota per essere una delle piazze di spaccio più attive. Oltre alla droga, aveva una radiolina per comunicare con gli altri spacciatori e 185 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Alla vista dei poliziotti, il minore si è dato alla fuga ma è stato bloccato. La procura ne ha disposto il trasferimento in un centro di prima accoglienza. Da tempo il giovane ha abbandonato la scuola.