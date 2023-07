Catania, minorenne consegnava la marijuana a domicilio. Arrestato per spaccio

Un 17enne di Catania è stato portato in un centro di accoglienza per minori dopo l’arresto in flagranza per spaccio di marijuana. Nel quartiere Picanello il minorenne, dopo aver contattato i suoi clienti, consegnava la droga a domicilio a bordo di uno scooter bordeaux, un Honda SH 125. Durante un servizio di appostamento, è stato notato che il 17enne indossava un borsello a tracolla dal quale prendeva il telefono e nel frattempo controllava tra le macchine in arrivo, come per cercare persone che lo avessero contattato. A questo punto i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato e perquisito, trovando all’interno del borsello una bustina con sei grammi di marijuana e un’altra con due grammi.

Facendo una perquisizione a casa del giovane, all’interno di un comodino della sua camera da letto sono state trovate cinque bustine di cellophane con nove grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Trovata anche una scatola di cartone all’esterno dell’abitazione, nascosta dietro il pneumatico anteriore di una Toyota Yaris parcheggiata in stato di abbandono, con dentro quattro bustine con sette grammi della stessa droga, tutta sequestrata per analizzarla al laboratorio.