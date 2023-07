Catania, il 14 luglio inizierà la prima edizione di SM EXPO. In mostra le novità di auto e moto

Il sindaco di Catania Enrico Trantino inaugurerà – alle ore 10 di venerdì – la prima edizione di SM EXPO CT, la rassegna open air in programma nello spazio antistante Le Ciminiere (Piazza Rocco Chinnici/viale Africa) fino a domenica 16. In mostra alcune delle più recenti novità di auto e moto, fra cui il debutto in anteprima nazionale delle Fiat Topolino e 600e – attraverso Nuova Sport Car – principali attrazioni della manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori. Ci saranno anche due Ferrari da competizione – un 430 Challenge e una 430 Scuderia (livrea unica) – portate dal Ferrari Club Italia e alcuni esemplari d’epoca del Club CT1. Il pubblico potrà ammirare anche la prima Abarth 100% elettrica 500e, il suv compatto Tonale di Alfa Romeo e le Jeep Avenger e Grand Cherokee. Per restare nell’ambito del Gruppo Stellantis, fra gli altri marchi ci sarà anche Maserati che – con la concessionaria Cronos – esporrà il suv Grecale. Dacia e Autovia saranno in passerella con la Sandero Stepway, protagonista assoluta fra le auto alimentate a GPL. Mentre Ford e Virauto esporranno il suv 100% elettrico Mustang Mach E e Puma nella versione mild-hybrid. Nissan e Comer Sud saranno presenti con la Qashqai dotata della tecnologia e-Power (l’elettrico senza la spina), mentre Peugeot Motorcycle farà debuttare gli scooter XP400 e la nuova generazione del Tweet FL.

Oltre all’esposizione di auto e moto il pubblico potrà assistere alle parate dei club di marca ufficiali Abarth Club Trinacria (parte della comunità Scorpionissima), Alfa Romeo Club Catania (unico in Sicilia affiliato al RIAR), Club Maseratisti Siciliani e di auto d’epoca con gli esemplari portati dal Club (Federato Asi) CT1. In mostra anche auto da competizione delle scuderie Catania Corse, Etna, Giarre Corse e Puntese Corse. L’ingresso è libero e proseguirà da venerdì mattino a domenica notte. Ogni sera per i visitatori, ci sarà il djset con musica lounge dalle 19 e disco dalle 22, intervallati dall’allegria che porteranno gli artisti Gino Astorina (venerdì 14), Carmelo Caccamo con il suo personaggio signora Santina (sabato 15) e Massimo Spata (domenica 16).