Catania: picchia padre, madre e sorella per avere i soldi per la droga

Maltrattamenti a familiari ed estorsione. Sono questi i reati per cui è stato arrestato dai carabinieri un pregiudicato 38enne catanese. Una richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa da parte di un uomo residente nel quartiere San Giorgio di Catania. L’uomo ha raccontato di essere stato appena aggredito dal figlio, sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina nell’abitazione familiare.

Quando la gazzella dei carabinieri è arrivata davanti all’abitazione ha trovato l’uomo in strada, agitato e scosso, che si sbracciava per attirare l’attenzione dei militari e li invitava a seguirlo. Rassicurato l’uomo, i carabinieri lo hanno seguito in casa: lì c’era il figlio 38enne che stava ancora aggredendo con calci e pugni la madre e la sorella. Alla vista dei militari, l’uomo è scappato in cucina, ha afferrato un coltello e ha iniziato a minacciare il padre di fargliela pagare per avere chiamato i carabinieri.

I militari lo hanno bloccato e disarmato. L’intero nucleo familiare ha denunciato il 38enne. Dal racconto dei parenti è emerso che l’uomo avrebbe chiesto continuamente soldi per la droga ai genitori e quel giorno avrebbe anche tentato di rubare la carta di pagamento della madre che, però, sarebbe riuscita a togliergliela di mano. A quel punto, il 38enne avrebbe rotto tutto ciò che aveva a portata di mano, fino a scagliarsi su madre e sorella. Arrestato, l’uomo è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.