Catania, la piazza di spaccio gestita in casa da una coppia

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una coppia nella vita e anche sul lavoro: gestire la piazza di spaccio del quartiere San Cristoforo, a Catania. Il duo formato da un 45enne catanese e una 43enne siracusana è stato individuato dalla polizia, dopo vari appostamenti, e posto agli arresti domiciliari. Il business era organizzato dalla coppia in maniera attenta: con un sofisticato impianto di videosorveglianza nello stabile in cui svolgevano lo spaccio. Dotato anche di finestrella per servire i clienti in sicurezza. Un’accortezza che, però, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Per il gran numero di persone che si avvicinavano al portone per pochi minuti, per poi andare via.

Ma la coppia era pronta a ogni evenienza: tanto da essere in grado di nascondere la droga non appena è scattata la perquisizione degli agenti. Una poliziotta, però, insospettita dal comportamento della donna, ha trovato 20 grammi di crack tra la sua biancheria intima. Il resto del controllo nell’appartamento ha permesso di scoprire materiali per preparare, pesare e confezionare la droga.

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