Catania, perseguita la ex convivente e mostra ai passanti video intimi

Perseguitata con messaggi e mail dal contenuto denigratorio e poi con richieste di perdono. La vittima è una donna catanese di 35 anni che, dopo tredici anni di relazione (di cui due di convivenza), ha deciso di lasciare un 55enne che l’ha anche minacciata di diffondere i suoi video dai contenuti sessualmente espliciti. Dopo anni di violenza psicologica, la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e ha denunciato il suo ex compagno. Così i militari sono intervenuti e hanno arrestato il 55enne in flagranza di reato per atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. L’uomo, infatti, è stato fermato dai carabinieri mentre a bordo della sua moto lungo via Gabriele D’Annunzio a Catania saliva sul marciapiede per bloccare la vittima che stava camminando a piedi. Lì, l’uomo avrebbe anche iniziato a mostrare ai passanti dal suo cellulare dei video che ritraevano la vittima in atteggiamenti intimi. La donna, nel frattempo, si era riparata e nascosta all’interno di un condominio mentre il suo ex compagno continuava a urlare insulti nei suoi confronti. I carabinieri hanno soccorso la 35enne. L’uomo è stato arrestato e portato prima in caserma, dove gli è stato anche sequestrato il cellulare, e poi nel carcere di piazza Lanza a Catania dove è rimasto anche dopo l’udienza di convalida.