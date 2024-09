Catania, a Ognina un’auto sfonda la ringhiera e finisce nella spiaggia sottostante

Foto di Dario De Luca

Incidente stradale ieri notte nel quartiere Ognina, a Catania. All’altezza di piazza Mancini Battaglia un’auto che scendeva dalla circonvallazione cittadina, in direzione Cannizzaro, ha invaso la pista ciclabile e sfondato la ringhiera, cadendo così nella spiaggia sottostante. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di una gru per recuperare il mezzo. Pare che sull’auto ci fossero tre persone, che nell’incidente non avrebbero riportato ferite. Sul posto anche la polizia municipale di Catania. Non si tratta del primo incidente che si registra in quel tratto di pista ciclabile.