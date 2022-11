Catania Off Fringe Festival, scelti i vincitori del premio Produzione Tsc for Ct Off 22

L’intervista di Alfredo Maria Le Boffe, Dialoghi tra il piccolo me e il grande me di Bruno Maurizio Prestigio e Inconvenienti borghesi di Francesca Giancaspro sono i tre spettacoli vincitori del Bando Corti Teatrali Catania Off Fringe Festival. Ai tre vincitori, votati da una giuria di esperti, dal pubblico in sala e online, andrà il premio PRODUZIONE TSC for CT OFF 22 che li vedrà prodotti dal Teatro Stabile di Catania come spettacoli completi e programmati nell’ambito della stagione di Sala Futura 2023.

L’iniziativa del Teatro Stabile di Catania diretto da Luca De Fusco è stata realizzata d’intesa con il Catania Off Fringe con l’intento di valorizzare i giovani autori under 35.

Nell’ambito della collaborazione il Teatro Stabile di Catania ospiterà a Sala Futura nel 2023 anche un altro spettacolo presentato nell’ambito del Catania Off Fringe Festival: La Signorina Else, novella scritta da Arthur Schnitzler, riadattata da Claudio Ottavi Fabbrianesi, autore e regista dello spettacolo.

«Questa collaborazione con il Catania Fringe Festival arricchisce il Teatro Stabile di Catania – dichiara il direttore Luca De Fusco – che nella sua mission istituzionale deve anche dar voce agli under 35 che saranno i protagonisti del nostro teatro futuro».