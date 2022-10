Catania, nuovo sequestro di droga nel quartiere Librino. Oltre tre etti tra cocaina, hashish e marijuana

Proseguono i contorlli delle forze dell’ordine nel quartiere Librino, a Catania. I carabinieri della Compagnia Fontanarossa, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno sequestrato in una palazzina di viale Moncada una busta contenente 255 grammi di hashish, 67 grammi di marijuana e 45 di cocaina. Le sostanze stupefacenti erano avvolte in involucri in cellophane.