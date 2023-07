Catania, Nas sequestrano alimenti di alcuni supermercati dopo i black-out elettrici

I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato degli alimenti in alcuni supermercati – di cui non ci sono stati forniti i nominativi – a seguito dei continui black-out elettrici dei giorni scorsi. Nel corso delle ispezioni sono stati scoperti dei commercianti che, noncuranti del rischio derivante dall’esposizione alle alte temperature dei prodotti alimentari, hanno continuato a venderli: i surgelati sono stati ricongelati, operazione molto pericolosa per tale genere di alimenti poiché scatenerebbe una proliferazione batterica. All’interno di un deposito all’ingrosso della zona etnea sono state sequestrate oltre 3.500 confezioni di prodotti alimentari conservate a temperature che andavano ben oltre i 40 gradi. Nei banchi frigoriferi di una nota catena commerciale sono state scoperte invece centinaia di confezioni di prodotti surgelati con i segnali di un precedente decongelamento. Per tale motivo ne è stato disposto il sequestro e la distruzione.