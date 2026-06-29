Un totale di 14 slot machine, ma neanche una in regola: è il risultato del controllo in un circolo privato della zona di Vulcania, a Catania, concluso con 700mila euro di multa. A svolgere l’ispezione è stata la polizia etnea insieme al personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania. Che ha verificato la conformità degli apparecchi, riscontrando che nessuna delle 14 postazioni rispondeva alle caratteristiche previste dalla legge. Durante il controllo, inoltre, erano presenti alcuni clienti: non tutti iscritti nel registro dei soci, come invece previsto per un circolo privato. Le macchinette sono state sequestrate e il titolare sanzionato per 700mila euro.