Catania, minaccia con una pistola a salve due persone per gli schiamazzi, ma in casa nasconde un botto da 100 grammi

Infastidito dagli schiamazzi, ha minacciato zio e nipote con una pistola a salve. È accaduto a Catania, dove i carabinieri hanno denunciato un 53enne, trovato in possesso anche di un fuoco d’artificio illegale. A chiedere aiuto, intorno all’una di notte, è stato un 29enne straniero che ai militari ha raccontato di essere arrivato poco prima nel ristorante di proprietà di alcuni familiari, nei pressi di corso Martiri della Libertà, dove avrebbe dovuto cenare insieme ai titolari e al nipote minorenne.

Tuttavia, aveva trovato il nipotino intento a discutere con il 53enne, che si stava lamentando animosamente degli schiamazzi provenienti dal locale. Il 29enne, per capire meglio cosa stesse accadendo, si era intromesso nella discussione, ma a quel punto l’uomo avrebbe estratto una pistola, minacciando entrambi di far fuoco se non fossero andati via. Dopo aver convinto il 53enne, che nel frattempo si era chiuso in casa, ad aprire, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione, trovando l’arma adoperata per le minacce: una pistola a salve alla quale era stato rimosso il tappo rosso.

Nella sua camera da letto, l’equipaggio ha anche scovato un fuoco d’artificio da 100grammi, ad altro potere esplodente, rientrante nella categoria dei ‘botti’ professionali, vendibili solo a persone munite di specifiche licenze. Per detenere questo tipo di ordigni, infatti, è necessaria una denuncia all’autorità di pubblica sicurezza che il 53enne non aveva. L’uomo è stato così denunciato per minaccia aggravata e per omessa denuncia di materie esplodenti. Sia la pistola che l’esplosivo sono stati sequestrati.