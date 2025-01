Catania, individuato guidatore che ha travolto il 18enne in viale Africa. Il giovane è grave

È stato individuato e denunciato l’uomo che sabato notte, a Catania, ha investito il 18enne Marco Nicotra. Il giovane è stato travolto al viale Africa al termine di una serata in discoteca. Chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. Alcune ore dopo il padre del 18enne aveva lanciato un appello social per avere informazioni sul conducente della Fiat 500 bianca. Adesso la notizia che gli agenti della polizia municipale sono riusciti a risalire al veicolo e al suo conducente, trasmettendo la notizia di reato alla procura per le valutazioni di competenza. Nicotra resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi Centro. La notte scorsa, secondo quanto trapelato, dopo un peggioramento del quadro clinico è stato sottoposto a un’operazione.